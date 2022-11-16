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Общественное мнение о трудовой мобилизации студентов разделилось

Несколько регионов страны объявили о «трудовой мобилизации» студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений: обучающиеся замещают сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, как относятся к подобной инициативе россияне. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в т. ч. студенты и родители обучающихся вузов и ссузов.

Каждый третий экономически активный россиянин высказался за «трудовую мобилизацию» студентов (34%). Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 34%, причем отцы голосовали «за» чаще матерей – 40 и 27% соответственно: «Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!»

36% россиян высказались против «трудовой мобилизации» студентов: «Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!»

Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну – по 29%, 42% затруднились с оценкой инициативы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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