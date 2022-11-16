РСХБ: Ключ к развитию цифровой ипотеки – высокая доступность госсервисов и бесшовные технологии

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова рассказала на Форуме Finopolis о перспективах развития рынка цифровой ипотеки в России.

«Продвижение цифровых продуктов для физических лиц — это всегда процесс преодоления недоверия. Первые шаги в реализации удаленных ипотечных сделок были пройдены совместно с Росреестром и уже тогда мы смогли снизить настороженность клиентов к новым форматам взаимодействия при покупке недвижимости. Сейчас с помощью приложения «Госключ» взять ипотеку в Россельхозбанке и купить жилье можно не выходя из дома. Для этого нужны смартфон, профиль на Госуслугах и биометрический паспорт», - отметила Екатерина Романькова.

Цифровая площадка для оформления цифровых ипотечных сделок – платформа Свое Жилье Россельхозбанка – включает в себя все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке – за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.

«В России около трети населения имеют загранпаспорт, биометрических из них еще меньше. И пока это фактор ограничения, но биометрические способы идентификации очень надежны, сложно представить себе ситуацию одновременной потери паспорта и компроментации паролей доступа к Госуслугам. Важно повышать доступность электронных государственных сервисов и создавать возможность бесшовных переходов между ними, тогда цифровая ипотека получит хороший толчок к развитию», - добавила Екатерина Романькова.

Форум Finopolis, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.