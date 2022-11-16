Дальневосточный банк предложил 25% скидку на оплату пакета «Бизнес-Плюс»

Клиенты Дальневосточного банка оценили удобный и экономичный подход к расчетно-кассовому обслуживанию – приобретение наиболее востребованных бизнесом банковских услуг в составе пакетов. При этом при оплате пакета на 3,6 или 12 месяцев предусмотрена скидка.

Так, приобретая пакет «Бизнес-Плюс» на 12 месяцев, вы получаете скидку 25%. Пакет «Бизнес-Плюс» рассчитан на активно действующий и постоянно развивающийся бизнес. Помимо стандартного набора услуг за фиксированную плату, в пакет входит бесплатное использование системы дистанционного банковского обслуживания iBank и мобильного приложения «ДВБ Бизнес», а также возможность совершать отдельные операции по сниженным тарифам.