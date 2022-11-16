Стоимость аренды жилья в России снизилась на 18%

К концу года она может упасть еще на 5-7%, рассказали «Известиям» аналитики.

Среди причин – рост предложения, в том числе недорогих объектов, и снижение спроса. Квартиры в аренду выставили в числе прочих и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, сказали эксперты.

В некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске, средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года, сообщил «Известиям» эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

Квартиры в аренду выставили в числе прочих и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, добавил Сердюк.