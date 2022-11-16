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Польша повысила боеготовности воинских частей

Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание комитета по безопасности после падения ракеты вблизи Украинской границы, погибли два человека, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря правительства Петра Мюллера.

Премьер-министр созвал заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны в связи с инцидентом в Пшеводуве Люблинского края. На нем принято решение усилить боеготовность воинских частей.

Пентагон в своем первом коммюнике заявил лишь, что у него нет информации, подтверждающей факт падения ракет, но что он изучает этот вопрос и относится к нему серьезно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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