96% крупнейших российских компаний уязвимы для кибератак

IT-системы практически всех крупнейших компаний России уязвимы для действий хакеров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies. Результаты пентестов показали, что в 96% компаний злоумышленник мог бы преодолеть сетевой периметр и проникнуть во внутреннюю сеть.

Схожие оценки приводит Сбербанк. Как озаявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе дискуссии «Кибербезопасность — новые реалии» на SOC-Форуме, 95% крупных российских компаний не смогли эффективно отразить кибератаки, произошедшие в этом году. Сегодня против России в целом и против Сбера, как одной из самых атакуемых компаний страны, развернута полномасштабная кибервойна.

Сбер призывает срочно скоординировать действия всех структур, отвечающих за кибербезопасность страны. Станислав Кузнецов подчеркнул, что сейчас отрасль информационной безопасности стоит на пороге структурных изменений. Необходимо срочно решать три основные проблемы: создать систему госуправления в отрасли, разработать и внедрить технологии, подготовить квалифицированные кадры.