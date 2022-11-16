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Специалисты раскрыли новую мошенническую схему с оскорбительными комментариями

Как правило их оставляют под фотографиями пользователей, сообщают «Известия».

Угон аккаунтов в социальных сетях остается популярным типом атак. Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала о недавно замеченной схеме.

В открытых аккаунтах в популярной социальной сети злоумышленники пишут оскорбительные комментарии под фотографиями, привлекая внимание владельца.

Если человек переходит в профиль комментатора, то он видит, что этот профиль закрыт, но в его шапке есть ссылка – якобы на аккаунт «обидчика» уже в другой социальной сети. Когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на страницу авторизации. Учетные данные, которые на ней вводятся, уходят злоумышленникам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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