Вертолет МИ-8 экстренно приземлился в Жигаловском районе Иркутской области

Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели.

«Наземная поисковая группа «Газпрома», которая подключилась к поискам, обнаружила экипаж. Людей на вездеходе вывозят на точку, где они смогут получить помощь», – сообщили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Сам вертолёт серьёзно пострадал. Транспортная прокуратура начало проверку, специалистам предстоит выяснить, что стало причиной происшествия.