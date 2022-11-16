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Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Заместитель гендиректора Эн+ рассказала о фестивале «Энергия»
Эн+ увеличит число мест на фестивале «Энергия»
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Вертолет МИ-8 экстренно приземлился в Жигаловском районе Иркутской области

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Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели.

«Наземная поисковая группа «Газпрома», которая подключилась к поискам, обнаружила экипаж. Людей на вездеходе вывозят на точку, где они смогут получить помощь», – сообщили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Сам вертолёт серьёзно пострадал. Транспортная прокуратура начало проверку, специалистам предстоит выяснить, что стало причиной происшествия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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