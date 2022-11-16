Металлическая стружка загорелась черте Ангарского городского округа

Первое сообщение о возгорании поступило от водителя грузового автомобиля в половине пятого утра, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

Автомобиль "SHAHMAN", гружённый металлической стружкой, находился в микрорайоне Юго-Восточном. На момент прибытия огнеборцев в кузове самосвала дымились металлические отходы в масляной обработке.

Водитель, оценив обстановку, не допустил пожарных к тушению и отправился по маршруту.

Однако через некоторое время ему снова пришлось вызывать огнеборцев: во время проезда грузовика по трассе стружка воспламенилась. Водитель, испугавшись за автомобиль, выгрузил горящие отходы на обочину и уехал с места происшествия.

В 07:25 к месту на выехали два пожарных расчёта. Металлическую стружку потушили в течение пяти минут. Для дальнейшей проливки тлеющих опилок потребовалась инженерная техника.