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Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Заместитель гендиректора Эн+ рассказала о фестивале «Энергия»
Эн+ увеличит число мест на фестивале «Энергия»
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2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»

На мероприятие, которое организовано в Иркутске в честь 20-летия российского энергохолдинга Эн+, состоятся книжная ярмарка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое, рассказали SIA.RU организаторы.

Из-за большого спроса организаторы решили предусмотреть дополнительные зрительские места на ряде встреч с актерами и литераторами.

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании, основанной Олегом Дерипаской.

В Сибэскпоцентре пройдут книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое. В Иркутском академическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

Более того, организаторы решили обеспечить дополнительные места для зрителей на ряде встреч с гостями фестиваля, так как программа мероприятий в Сибэкспоцентре вызвала небывалый ажиотаж среди жителей Приангарья.

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На фестивале гости смогут пообщаться с прозаиком и литературоведом, автором романа «Лавр» Евгением Водолазкиным, основателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным, актрисами Юлией Меньшовой, Марией Мироновой и Аглаей Тарасовой, известным своими новеллами Денисом Драгунским и другие деятелями искусства.

Параллельно с «Лекторием» будет работать «Кинозал», где пройдет показ документального кино современных режиссеров и любимых всеми фильмов советских режиссёров, а также детская секция, где пройдут мастер-классы для самых маленьких гостей фестиваля.

Вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации. На основной площадке – в Сибэкспоцентре – будет открыто шесть тематических секций. По первичной регистрации гостям доступны все активности фестиваля, кроме «Кинозала» и «Лектория». Чтобы посетить мероприятия этих зон, потребуется дополнительная регистрация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября":
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