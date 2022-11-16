Каждая пятая компания в Иркутске отказалась от новогодних корпоративов

Провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе, согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие представители компаний из Иркутска.

23% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 21% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 3% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (32%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

В целом по стране, по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% – в 2015 году, 25% – в 2009). Новогодних вечеринок в ресторане будет немного: для сравнения, в 2013 и 2016 гг. каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.