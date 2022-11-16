Более двух миллиардов рублей на развитие туристских кластеров получит Иркутская область

В 2023–2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 2 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Субсидию предоставят по государственной программе «Развитие туризма». Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Финансирование будет направлено на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту, в том числе на территориях популярных туристических мест. Общая протяженность сетей на первом этапе составит 40,6 км.

– Это важно не только для развития туризма. В первую очередь, это необходимо людям, которые живут по Байкальскому тракту. И, конечно же, это еще и тема экологии. Централизованное водоотведение решит сразу целый ряд вопросов, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвертой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам. Инвестиционные проекты туробъектов поддержаны «Корпорацией Туризм.РФ».

Игорь Кобзев отметил, что внутренний туризм сегодня активно развивается. Но, чтобы территория была привлекательной, необходима соответствующая инфраструктура.

– Поддержка заявки Иркутской области позволит реализовать инвестпроекты и создать комфортные и интересные для туристов объекты отдыха и оздоровительного лечения, – сказал губернатор.