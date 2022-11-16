Бывшего министра здравоохранения Иркутской области задержали

В Приангарье сотрудники полиции и ФСБ задержали чиновников, подозреваемых в мошенничестве при поставке медицинского оборудования на 30 млн рублей, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Сотрудникам органов внутренних дел стало известно, что в 2021 году один из руководителей Министерства здравоохранения Иркутской области использовал противоправную схему для завышения рыночной стоимости медоборудования, приобретаемого в рамках аукциона для медицинских учреждений региона.

Правоохранители выяснили, что 41-летний местный житель за деньги договаривался с компаниями о цене и сроках доставки. Далее обвиняемый предоставлял подложные коммерческие предложения специализированных на поставках медоборудования предприятий, тем самым способствуя победе в торгах нужной ему фирмы.

Разница между фактической и приобретенной стоимостью оснащения превысила 10 млн рублей. Полученными преступным путем финансами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, за способствование в обеспечении государственного контракта между Министерством и коммерческой организацией по поставку в Приангарье эндоскопической системы на сумму более 155 млн. рублей, экс-чиновник получил незаконное денежное вознаграждение в размере 7 миллионов рублей.

Основной фигурант задержан.

Кроме того, полицейские установили личности причастных к махинациям предпринимателей из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и Перми. По местам их жительства и работы проведены обыски. Изъята необходимая документация и техника.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении других фигурантов ведется следствие по фактам дачи взятки и пособничество во взяточничестве.