37% россиян согласятся на «серые» зарплаты, если их повысят в 2 раза и более

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснили, как россияне относятся к «серым» схемам, распространенным среди работодателей, и согласились бы они сами работать на таких условиях. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

Почти три четверти россиян (72%) получают выплаты зарплаты полностью официально. При этом, каждый пятый опрошенный (19%) рассказал, что их работодатель выплачивает «серые» зарплаты: частично официально, частично на руки «в конверте». Еще 9% участников исследования признались, что их доход от работы никак официально не оформлен.

В разрезе отраслей интересно отметить, что чаще получение выплат по «серой» схеме отмечали в отраслях ретейла и торговли (22%), строительства (21%), охраны и безопасности (18%), бухгалтерии (17%) и культуры и развлечений (16%).

Встречались и отрасли, где доля получающих полностью неофициальные выплаты зарплат превосходят число тех, кто получает выплаты по «серой схеме». Это индустрия красоты (22% получают зарплату «в конверте»), сфера общественного питания (20%), отрасли культуры и развлечений (19%) и бытовых услуг (16%).

Большинство опрошенных (63%) в своей карьере получали неофициальную зарплату: 41% респондентов отметили, что сталкивались с «серыми» схемами, а 22% получали никак не оформленные выплаты.

31% участников исследования не согласились бы перейти на неофициальные выплаты, даже если им предложили бы повышение зарплаты.

1% опрошенных для перехода на «серую» схему достаточно повышения зарплаты до 10%. Еще 5% респондентов отметили, что выбрали бы неофициальные выплаты при повышении на 10-30%.

12% россиян согласились бы получать часть доходов в конверте, если бы размер выплат увеличился бы на 30-50%, а 14% опрошенных для этого необходимо повышение более чем на 50%.

37% опрошенных согласятся на неофициальный доход, только если он вырастет в 2 раза и более.