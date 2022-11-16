Бюджет Иркутской области на 2023-2025 годы принят в первом чтении

Сегодня проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов был представлен на 60-й сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассматривались основные параметры главного финансового закона, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Как сообщила министр финансов области Наталия Бояринова, прогноз доходов на трехлетний период определен на основании показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Прибайкалья, который предполагает постепенную адаптацию экономики региона к новым условиям.

Доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 233,7 млрд рублей. Из них 197,8 млрд рублей – это налоговые и неналоговые (собственные) доходы, их объем выше действующего закона текущего года на 11,6 млрд рублей.

В 2024 году доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 230,4 млрд рублей, в том числе собственные составят 203,9 млрд рублей. Прогноз по доходной части на 2025 год – 225,3 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 211 млрд рублей.

– Несмотря на санкционное давление, экономика Иркутской области растет, и та программа, которую мы сегодня проводим в рамках поддержки бизнеса на территории региона, дает свои плоды в части прогноза положительной динамики по увеличению собственных доходов областного бюджета на ближайшие три года, – подчеркнул первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Отмечено, что полный объем межбюджетных трансфертов, которые будут направлены в Иркутскую область, станут известны после рассмотрения во втором чтении федерального бюджета в Государственной Думе, которое планируется на 23 ноября.

Расходы областного бюджета на 2023 год приняты в объеме 253,2 млрд рублей, на 2024 год – 239,2 млрд рублей, на 2025 год – 225,5 млрд рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений, которые определил губернатор Игорь Кобзев. Это реализация 42-х региональных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей нацпроектов. В приоритете выполнение социальных обязательств перед населением области, включая заработную плату работникам бюджетной сферы, поддержку семей, имеющих детей, индексацию социальных и выплат. Следующее – обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.

– Принятый в первом чтении областной бюджет сбалансирован. Мы заложили средства на заработную плату, выплату всех социальных обязательств сразу на все 12 месяцев. Точно также мы заложили все средства, связанные с реализацией национальных проектов, сразу на весь год, – отметил Константин Зайцев.

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году – 67,5% от общего объема расходов (170,9 млрд рублей) в 2024 году – 69% (161,5 млрд), в 2025 году – 70,3% (151,1 млрд).

Поправки ко второму чтению областного бюджета на 2023-2025 годы принимаются до 24 ноября.