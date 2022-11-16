Мировая экономика изменится в ближайшие три-четыре года – Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска сравнил рынок американского долга с российскими ГКО 98-го.

– Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году, – прокомментировал российский бизнесмен в Телеграм-канале материал зарубежного издания Financial Times. – Наверное, конечно, не будет таких серьёзных последствий в виде дефолта Минфина США. Хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем $1,2 трлн (долг – $31 трлн) его можно будет продолжать наращивать без подъёма стоимости привлечения до 5%.

Он уверен, что мировую экономику ждут серьезные изменения в ближайшие три-четыре года.

– Что точно, так это то, что доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчётная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, – пишет он.

По словам предпринимателя, инвесторы будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры – другие схемы расчётов без долларовых рисков (криптовалюта, юани и т.д.).

Обращает Олег Дерипаска внимание и на отечественную экономику: «До тех пор, пока мы не наберемся смелости, а терять нам уже давно нечего, не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей – мы не сможем запустить экономический рост, – говорит он.