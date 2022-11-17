«Иркутск – особенный город». Звёзды фестиваля «Энергия» – о предстоящей встрече с горожанами

Фестиваль культуры «Энергия» в Иркутске стартует уже завтра, 18 ноября. Константин Богомолов, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Мария Миронова, Аглая Тарасова и многие другие знаменитости впервые соберутся на одной площадке в Сибири в рамках празднования 20-летия компании Эн+. Участники фестиваля поделились с SIA.RU своими впечатлениями об Иркутске и рассказали, чего ждут от встреч. Кстати, иркутяне на них могут попасть совершенно бесплатно, но для этого требуется пройти предварительную регистрацию.

«В Иркутске снимали “Лёд”»

Известная актриса Аглая Тарасова рассказала, что с Иркутском у нее связаны самые тёплые воспоминания, ведь именно здесь снимали фильм «Лёд».

– Это был первый полный метр в моей карьере, и он очень сильно изменил мою жизнь. Поэтому Иркутск для меня – особенный город, с приятными воспоминаниями. Какие у меня будут пожелания к участникам встреч? Ну, чтобы Цыпкин себя вёл прилично (смеется).

«Не сидите в Тиндере, когда я читаю»

Писатель, публицист, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин в Иркутске бывал неоднократно и всегда рад новой встрече.

– Очень люблю этот город, мне кажется, он особенный – и с историей, и с великолепной природой. С удовольствием приеду ещё раз. На фестивале «Энергия» я буду, вы не поверите, читать свои рассказы – ничего нового с точки зрения процесса, но новое с точки зрения содержания. Про планы готов рассказать, если спросят – обязательно отвечу. А пожелания к участникам моих встреч, как и всегда – не сидеть в Тиндере в тот момент, когда я читаю рассказы. Всё остальное делать можно!

«Впечатления от Иркутска – потрясающие»

Доктор филологических наук, литературовед, писатель Евгений Водолазкин, книги которого читают во всем мире, бывал в Иркутске уже трижды.

– Впечатление от города – потрясающее. Это один из самых красивых городов, какие я видел. Особенно на меня произвела впечатление деревянная архитектура, и я описал частично Иркутск в романе «Чагин». Иркутяне тоже произвели на меня большое впечатление. Меня потрясло, что литературные встречи собирали полный зал. Это совершенно удивительно.

Пожелание к участникам встречи на фестивале одно – читать. Его можно и не передавать, потому что я знаю: иркутяне и так много читают, очень хорошо знают русскую литературу, с ними всегда любопытно беседовать, вопросы у них глубокие и интересные. Так что я с нетерпением жду встречи.

«Особенно меня тронули старые деревянные дома»

Писатель и публицист Денис Драгунский в последний раз в Иркутске был на научных конференциях в начале 2000-х.

– Первый раз – в 2001 году, второй – в 2005-м. Иркутск мне понравился, настоящий красивый русский город. Особенно меня тронули старые деревянные дома, на которых многослойная старая краска, её наносили, может, 100 лет подряд. И, если сейчас их почистили и «припарадили», мне будет даже обидно. Я просто предвкушаю свою встречу с Иркутском.

У меня запланированы сразу несколько активностей. 18 ноября я буду выступать как писатель Денис Драгунский – представлю свою новую книгу. На следующий день выступлю перед детьми, уже как Дениска Кораблёв, то есть прототип любимого героя детской книги «Денискины рассказы». Готов отвечать на вопросы детей и их родителей. Третья активность – встречи с журналистами. Четвёртая и самая главная – это просто общение с людьми в кулуарах, в перерывах.

На встречах я расскажу, над чем работаю сейчас, о чем я мечтаю написать. Приходите! Я хочу, чтобы вас было больше!

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании, основанной Олегом Дерипаской. В Сибэскпоцентре пройдут книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое. В Иркутском академическом драматическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

Кстати, Эн+ увеличит число посадочных мест на встречах иркутян с Константином Богомоловым, Юлией Меньшовой и Александром Цыпкиным. Иркутяне смогут выбрать наиболее подходящий лекторий, где получат уникальную возможность пообщаться со своими любимыми авторами и задать им свои вопросы.

Участие во всех мероприятиях в Сибэкспоцентре абсолютно бесплатно. Зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на интересующие их активности.