Жильцам микрорайона Юго-Западный в Иркутске вручили ключи на 2,5 месяца раньше срока

В Иркутске в микрорайоне Юго-Западный жильцам нового дома вручили ключи от 231 квартиры на 2,5 месяца раньше срока. Финансировал строительство жилого комплекса Примсоцбанк. Директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске Эдуард Кузьмин прокомментировал для SIA.RU перспективы проекта.

— «ВостСибСтрой» является старейшей строительной компанией в нашем регионе и давно зарекомендовала себя как опытный застройщик и надежный партнер, – комментирует Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске. – Наше сотрудничество с группой компаний «ВостСибСтрой» началось в 2015 году. Проект «Юго-Западный» был серьезно проанализирован банком по всем возможным параметрам и сразу нам понравился. Уверен, объект будет интересен потенциальным покупателям квартир, которым Примсоцбанк также готов предоставлять ипотечные займы на конкурентных условиях, в том числе по льготным программам Дом.РФ. Перспективы проекта оцениваю, как самые позитивные, поскольку планы по развитию территории у застройщика очень серьезные. Рассчитываем, что этот, хотя и первый наш совместный девелоперский проект с ГК «ВостСибстрой», но далеко не последний.

Данный проект – пример комплексной застройки территории. Ранее здесь был построен детский сад и школа на 1275 мест, в которые сразу же смогут ходить дети из новых домов, а внутри сделаны внутриквартальные дороги. В планах строительство ещё 400 тыс. квадратных метров жилья, двух детских садов – на 240 и 350 мест, а также парка для жителей микрорайона.

Несмотря на то, что в соответствии с ценовой категорией застройщик относит новые дома к эконом-классу, по своему функционалу они не уступают современному «комфорту». Здесь есть дворы без машин со спортивными сооружениями, беговыми дорожками, а также игровыми площадками для детей младшего возраста. Продумана безбарьерная среда, включающая сквозные подъезды от уровня земли, на первом этаже предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок, лапомоечная, а на каждом этаже – помещения, оборудованные системой дымоудаления.

Каркас домов в микрорайоне выполнен из сборного железобетона 120-й серии производства завода «Сибавиастрой», который компания «ВостСибСтрой» приобрела в прошлом году. Железобетонные изделия, которые изготавливаются на заводе, проходят жёсткий контроль качества, на площадке они только монтируются, что исключает риск заморозки бетона. Кроме того, благодаря заводскому производству конструкций, в готовых квартирах не нарушается геометрия стен, а это значительно упрощает процесс внутренней отделки для жильцов.

Основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв (справа) и директор Примсоцбанка в Иркутске Эдуард Кузьмин (слева) на закладке первой очереди микрорайона "Юго-Западный". Июль 2021 года.

Фото: Андрей Фёдоров.

Стоимость квадратного метра в Юго-Западном ниже примерно на 30-40%, чем в центре города, при высокой обеспеченности новыми, современными объектами соцкультбыта, а также другой необходимой социальной инфраструктурой, в том числе торговыми площадями.

Сейчас в микрорайоне возводится третья очередь домов, в которых проектировщики проработали улучшенные потребительские качества квартир. Для строящейся третьей очереди сейчас действуют выгодные предложения, в том числе с инвестиционной точки зрения – так, расчетная доходность за счёт роста цен составляет от 5 до 9% ещё на стадии строительства. Далее ожидается, что рост цены сохранится не ниже инфляции.