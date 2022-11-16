Льготная ипотека, до свидания!

Рынок нового жилья останется без поддержки. Минфин не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в 2022 году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает Интерфакс

"Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли предложены новые меры поддержки рынка первичного жилья, Моисеев сказал: "Мы считаем, что нет необходимости".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже высказывалась против широкомасштабных льготных ипотечных программ, По её мнению, они создают дисбалансы и приводят не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен.

По мнению экспертов, льготная ипотека активно стимулировала продажи первичного жилья. С 2023 года с этим начнутся проблемы, уверены они. С другой стороны, данная новость может подстегнуть спрос на новостройки перед Новым годом, когда многие захотят забежать в последний вагон.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей. Ставка по программе льготной ипотеки сиюня составляет до 7%.