Кто в Иркутской области стал искать работу заметно чаще?

Служба исследований hh.ru проанализировала, как изменилось количество резюме в Иркутской области по сравнению с прошлым годом. В целом активность соискателей региона на 22,3% превышает прошлогодние показатели.

В Иркутской области активность соискателей по итогам октября выросла на 22,3%, по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. В целом по Сибири этот показатель оказался чуть ниже, +16,5%, а по России лишь +13,7%.

«Выше рынка» количество активных резюме в Иркутской области выросло в шести профессиональных сферах: «Закупки» на 55,2% по сравнению с октябрем 2021 года, «Административный персонал» (+50,6%), «Маркетинг, реклама, PR» (+36,6%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (+26,5%), «Строительство, недвижимость» (+26,5%) и «Продажи» (+24,4%).

«Рост интереса соискателей к сфере административного персонала можно объяснить тем, что в этом направлении, как и в сфере продаж – легкий вход в профессию. Чтобы начать работать курьером или менеджером по продажам, достаточно небольшого времени и быстрого обучения в компании. Это привлекает специалистов из других направлений, которым нужно быстро найти работу и при этом зарабатывать «в рынке».

Рост числа активных резюме в сфере информационных технологий имеет другую природу. Здесь активность соискателей можно объяснить как привлекательными условиями работы (высокий уровень зарплат, возможность дистанционной занятости, развитый соцпакет и др.), так и притоком на рынок кандидатов на младшие позиции после обучения на ИТ-курсах. Кроме того, сказывается желание специалистов найти или иметь на всякий случай вариант компании, устойчивой к санкционным рискам и обещающей бронь от мобилизации», – комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Отметим, что в топ-5 наиболее популярных профессиональных сфер у жителей региона входят «Продажи» (12% от общего количества резюме), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (7%), «Производство» и «Бухгалтерия» (по 5%).