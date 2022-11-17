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IT-корпорации массово сокращают сотрудников

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Работы лишились десятки тысяч специалистов, сообщают «Известия».

Крупнейшие международные технологические и интернет-компании начали массово сокращать сотрудников. Отрасль, которая долгое время активно генерировала рабочие места (причем весьма высокооплачиваемые), теперь стала ликвидировать их буквально десятками тысяч.

Причина – резкое сокращение прибылей как гигантов индустрии, так и компаний поменьше.

Кроме того, корпорации набрали огромное количество работников в ходе пандемии. Сейчас оказалось, что эти люди были лишними. Массовые увольнения создают серьезное давление на мировой рынок труда в IT, который и так может начать переживать стресс из-за угрозы глобальной рецессии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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