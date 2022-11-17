Время досмотров в аэропортах Москвы может увеличиться

Гавани введут максимальный уровень безопасности, сообщает РБК.

Введенный в аэропортах Москвы третий уровень безопасности подразумевает наличие прямой угрозы безопасности объекта. Для пассажиров это может означать более строгий контроль багажа, из-за чего в аэропорты стоит прибывать заранее

«Согласно распоряжению Оперативного штаба Московской области с 00:00 10 ноября 2022 года в Московском аэропорту Домодедово установлен 3-й уровень безопасности. В Домодедово реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани», – сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.