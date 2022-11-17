В Совфеде предлагают заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

В Совфеде предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО, сообщает ТАСС. Эти меры будут зеркальны тем, что принимают на западе.

– На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства, – говорится в письме главы комитета по экономической политике Андрея Кутепова.

Он считает, что меры по замораживанию активов необходимо в первую очередь применить к владельцам крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций. Также он предлагает рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат, причитающихся таким лицам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования СВО.