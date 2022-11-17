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Продажу жилья с детскими долями упростят в РФ

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В их числе квартиры купленные с использованием материнского капитала.

В России планируют упростить продажу жилья с детскими долями, например купленного с использованием материнского капитала. Для этого принадлежащие детям квадратные метры хотят менять на аналогичную долю в квартире близкого родственника, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект члены «Единой России» планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Сегодня закон это запрещает. В итоге продавцы таких квартир не могут купить новостройку взамен, а при приобретении вторички вынуждены делать скидки на свое жилье из-за сложностей процедуры, сказали эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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