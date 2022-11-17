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МТС закрыла девять «белых пятен» в Усть-Ордынском Бурятском округе

МТC сообщает о том, что в девяти деревнях и селах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. 

В результате более десяти тысяч жителей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа могут пользоваться современной сетью LTE. Мобильный интернет появился в селах Бильчир, Енисей, Ирхидей Осинского района, а также в деревне Середкино, селах Хохорск и Казачье Боханского района. Кроме того, доступ к высокоскоростной сети МТС получили жители села Иваническое Аларского района, села Новоленино Нукутского района и поселка Бозой Эхирит-Булагатского района.

Теперь сельчане могут наравне с городскими жителями пользоваться цифровыми услугами на высокой скорости: смотреть обучающие семинары, на высокой скорости серфить в сети и узнавать лайфхаки по ведению сельского хозяйства, смотреть онлайн любимые фильмы и сериалы, а также общаться с близкими по видеосвязи, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, подавать заявления на Госуслугах и многое другое.

«МТС продолжает «закрашивать» белые пятна на карте Иркутской области и строит сеть не только в городах и крупных населенных пунктах, но и в небольших отдаленных селах и деревнях. Например, в селе Хохорск Боханского района проживает чуть более пятисот человек, а в деревне Середкино - около семисот. И для них важно иметь возможность удаленно пользоваться государственными сервисами. А приятным бонусом станет доступ к развлекательным сервисам МТС, в том числе онлайн-кинотеатру KION и цифровой библиотеке «Строки», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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