Альфа-Банк предупредит клиентов о проверках надзорных органов

В прошлом году Альфа-Банк запустил сервис для клиентов. Теперь возможность получать уведомления о проверках есть и у тех, кто не является клиентом банка.

Сервис позволяет заранее проинформировать бизнес о любых плановых или внеплановых проверках бизнеса со стороны надзорных органов. Это ноу-хау на рынке – Альфа-Банк следит за реестром единых надзорных мероприятий и просматривает решения о новых проверках при помощи прямой интеграции с государственными сервисами.

Проверки могут касаться соблюдения санитарных правил СанПиН, ГОСТов, налогового законодательства, трудового кодекса или норм пожарной безопасности. Компаниям покажут список проверок и сообщат о следующем визите контролёров, как только приварки внесут в реестр.

Услуга может быть актуальной для предприятий пищевой промышленности и торговли, дошкольного и школьного образования, в медицинских учреждениях и ресторанах. Также с проверкой могут прийти, если на компанию подали жалобу. Чтобы настроить уведомления, достаточно ввести свой ИНН и адрес электронной почты – и в течение полугода узнавать о проверках по электронной почте. Сервис подключается на 6 месяцев, затем подписку можно продлить.

«Альфа-Банк реализовал уникальный сервис, который предупреждает о проверках надзорных органов – это актуально для всех предпринимателей, не только наших клиентов. За год сервисом воспользовались десятки тысяч компаний, поэтому мы решили дать возможность использовать сервис как можно большему количеству компаний, даже если это не клиенты банка», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Узнать подробности и подключить сервис можно на сайте Альфа-Банка.