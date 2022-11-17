Льготные программы ипотеки в Примсоцбанке стали ещё дешевле

Льготные программы ипотечного кредитования в Примсоцбанке стали ещё доступнее.

Сейчас на рынке недвижимости представлено большее разнообразие ипотечных программ с низкими ставками для разных категорией клиентов, c разными доходами и финансовой нагрузкой. За счёт опции «Ставка ниже» оформить Дальневосточную, Семейную, ипотеку для медиков и педагогов, сотрудников IT-сферы, на новострой и строительство дома можно ещё дешевле.

- По данным программам и так действуют льготные ставки, а с помощью опции можно снизить ставку на 2 процентных пункта и оформить ипотеку на максимально выгодных условиях. Могу отметить, что опция пользуется большой популярностью у клиентов, - комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

