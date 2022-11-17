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Льготные программы ипотеки в Примсоцбанке стали ещё дешевле

Льготные программы ипотечного кредитования в Примсоцбанке стали ещё доступнее.

Сейчас на рынке недвижимости представлено большее разнообразие ипотечных программ с низкими ставками для разных категорией клиентов, c разными доходами и финансовой нагрузкой. За счёт опции «Ставка ниже» оформить Дальневосточную, Семейную, ипотеку для медиков и педагогов, сотрудников IT-сферы, на новострой и строительство дома можно ещё дешевле.

- По данным программам и так действуют льготные ставки, а с помощью опции можно снизить ставку на 2 процентных пункта и оформить ипотеку на максимально выгодных условиях. Могу отметить, что опция пользуется большой популярностью у клиентов, - комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

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Так, например, с помощью этой опции можно оформить Дальневосточную Ипотеку по ставке 0,01% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%. В качестве первоначального взноса можно использовать только материнский капитал. Максимальная ставка составит 1,9%.

- У нас в банке можно подать заявку на кредит по двум документам, а также снизить расходы клиента по сделке за счет отмены личного страхования, без увеличения процентной ставки. Такая возможность представлена по Семейной ипотеке для регионов ДФО», - рассказывает Илья Ткачук.

Узнать подробнее о программах льготного ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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