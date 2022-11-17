Спрос на новостройки, после отмены льготной ипотеки, упадет

Сейчас снижение наблюдается только на вторичном жилье на 10-15%, а в отдельных случаях и больше, рассказала «Известиям» ипотечный брокер, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова.

Цены на новостройки не падают, потому что есть льготная ипотека от 0,1 до 7%. В то время как на вторичный рынок ставка колеблется в пределах 10-12% и ипотечный платеж на эту же сумму кредита на вторичное жилье может быть выше, чем на новостройку, на 25-50%, поэтому покупатели чаще выбирают новостройки с более низким платежом.

«Так еще и льготную ипотеку отменяют. <..> Следовательно, упадет спрос на новостройки, так как люди сейчас боятся покупать стройки со сдачей через два-три года, а также ставка по ипотеке увеличится до 10-12%. Всё это должно вызвать снижение цен и на новостройки», – объяснила юрист.