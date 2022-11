Из студента в CEO стартапа: Россельхозбанк провел онлайн-открытие студенческого агротех-акселератора

В ноябре по инициативе Россельхозбанка, ФРИИ и компании Napoleon IT состоялся вебинар, на котором был дан старт набору заявок в студенческий агротех-акселератор РСХБ. Эксперты рассказали студентам, как пройти путь от идеи до готового продукта и как запустить пилот с Россельхозбанком.

Участники вебинара приняли участие в дискуссии с представителями команды технологической компании Napoleon IT, в рамках которой разобрали несколько агротехнологических кейсов компании и задали интересующие их вопросы.

Эксперты обсудили ключевые темы инноваций в сельском хозяйстве: фермерство будущего, тренды, экосистему для развития стартапов и программу акселератора. Представители Россельхозбанка рассказали о партнерстве стартапов с банком и о том, как занять свою нишу в отрасли.

Спикерами выступили:

Элеонора Добровольская, владелец продукта «Я в Агро», управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка,

Наталья Мендус, руководитель по работе со стартапами, исполнительный директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка,

Ксения Межова, менеджер «Акселератора ФРИИ»,

Руслан Ахтямов, директор по стратегии, сооснователь Napoleon IT,

Павел Добрынин, научный руководитель лаборатории AgroTech Napoleon IT.

«В рамках проведенного вебинара мы постарались максимально подробно рассказать будущим участникам акселератора про экосистему для фермеров «Своё» от Россельхозбанка. Чтобы сделать акселератор максимально прикладным и полезным для студентов, мы вовлекаем большое число партнеров, которые делятся своими историями и полезными советами из практики. Например, на вебинаре наш партнер Napoleon IT привел примеры реальных кейсов и технологий, внедряемых в агросектор уже сейчас. Мы надеемся, что данное мероприятие смогло вдохновить будущих инноваторов и задать правильный вектор для развития их прорывных идей», — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

«Агросектор сейчас очень восприимчив к инновациям. Это отрасль, где выпускники разных специальностей могут найти себя и применить технологии из любой отрасли. Дроны, большие данные, искусственный интеллект, автоматизация производства, компьютерное зрение — всё это уже работает в агросекторе, и потребность в специалистах и новых идеях только растет», — директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

«Большинство фондов и корпораций хотят работать со стартапами на высокой стадии готовности. У них есть уже готовый протестированный продукт, что снижает риски при инвестировании и развитии стартапа. В AgroTech существует не так много стартапов на такой стадии, поэтому усилия Россельхозбанка в формировании рынка технологий критически важны. Очень важно поддерживать идеи студентов и молодых ученых, чтобы сформировался постоянный приток проектов, решающих проблемы клиентов в AgroTech. Кроме того, такой подход дает возможность находить и притягивать с рынке труда талантливых разработчиков в свою команду. При современном дефиците кадров это — огромный плюс», — директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Набор заявок в программу продлится до 28 ноября. Агротех-акселератор пройдет с 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года. Студенты, аспиранты и научные сотрудники российских вузов смогут протестировать свои идеи и запустить собственный агротех-стартап в акселераторе при поддержке Россельхозбанка, ФРИИ и Российского общества «Знание».

Лучшие IT-решения будут внедрены в инфраструктуру банка для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы «Своё». Самые талантливые участники акселератора получат предложение присоединиться к продуктовым командам Россельхозбанка, устроиться на оплачиваемую стажировку или получить стипендию.

Кроме того, в финале программы участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих идеях и достижениях потенциальным инвесторам и представителям фондов, что поможет привлечь инвестиции в дальнейшее развитие их проекта.

Запись вебинара доступна на платформе RSHB DIGITAL.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Акселератор ФРИИ» помогает стартапам, IT-компаниям и корпорациям запускать и масштабировать технологический бизнес на российском и международных рынках. «Акселератор ФРИИ» использует собственную методологию и механики для трансформации бизнеса корпораций, внедрения разработок, развития внутренних инноваций и продуктовой трансформации. С 2022 года в «Акселераторе ФРИИ» действует направление технологического консалтинга для среднего бизнеса. В программах «Акселератора ФРИИ» приняли участие более 700 IT-команд. Более 260 компаний прошли программу по выходу и масштабированию на международных рынках GoGlobal.

Napoleon IT ― IT-компания, развивающаяся с 2011 года в трех направлениях: развитии собственных B2B продуктов в области DS, заказной разработке программного обеспечения, предоставлении образования в сфере IT. 19-ые среди работодателей в IT по версии hh.ru. 4 среди лучших мобильных разработчиков в России по версии Рейтинга Рунета. 6 среди лучших AI-разработчиков России по версии Clutch в 2022 году. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех. Наши партнеры — SAP, Stanford, Мюнстер, МФТИ, ИТМО. Клиенты — X5 Group, Бристоль, National Geographic, Cosmopolitan, РБК, Kari, РИВ ГОШ, Пятёрочка #Налету

Российское общество «Знание» - это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех Стартапы