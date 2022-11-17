Кто в Иркутске может зарабатывать 200 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 52 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Иркутске.

В Иркутске в ноябре больше всего готовы платить программисту «1С». Компания предлагает зарплату до 200 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия разработчика с зарплатой от 120 тыс. рублей.

На третьем месте – руководитель группы по работе с крупным бизнесом с зарплатой 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт личных продаж В2В, навыки ведения переговоров и опыт управления командой. Работодатель предлагает премии, ДМС, обучение в корпоративном университете, компенсацию спорта или питания, а также скидки от компании и партнеров.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера производства и программиста-разработчика с зарплатами от 80 тыс. рублей.

Больше всего в ноябре в городах России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек готовы платить в Хабаровске главному геологу золотодобывающей артели – от 300 тыс. руб.

В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений − вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

В Рязани, Хабаровске, Ярославле и Тюмени в топе наиболее оплачиваемых позиций − вакансии врачей. Например, в Хабаровске − врачу-стоматологу ортопеду предлагают 130 000 руб., а врачу-флебологу в Тюмени − 150 000 руб., в Рязани врачу-косметологу предлагают от 75 000 руб., а в Ярославле стоматологу-терапевту − от 80 000 руб.

В Ульяновске, Владивостоке и Ярославле в топ вошли вакансии в сфере управления персоналом. Так, HR-директору в Ульяновске готовы платить 60 000 − 80 000 руб., В Барнауле и Иркутске среди лучших по оплате − вакансии программистов «1С» (150-250 тыс. руб. и 135 000-200 000 руб. соответственно), в Рязани − заместителя главного инженера общестроительного участка (от 150 000 руб.). В Кирове и Липецке также программистам «1С» предлагают до 120 тыс. руб. и от 100 тыс. руб. соответственно, в Хабаровске капитану-механику – 150 тыс. руб., в Тюмени производителю работ – 100 тыс. руб., в Пензе водителю-экспедитору с категорией Е – 130 тыс. руб., а Java-разработчику в Томске − 200 000 − 250 000 руб.