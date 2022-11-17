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Губернатор Приангарья посетил мобилизованных в Ростовской области

Там призванные проходят боевое слаживание.

«Заехал к нашим ребятам, которых передислоцировали в Ростовскую область. Здесь у них продолжается учеба, следующий этап боевого слаживания. Привез теплую весточку с родины. Супруга одного из мобилизованных организовала добрую акцию в школах и детских садах. Дети рисовали рисунки для парней. Кстати, моя дочка тоже поучаствовала», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграме.

С главой региона посетили мобилизованных и представители фонда «Звезда», с ними обговорили вопросы обеспечения. Призванные передали список необходимых вещей и техники, его взяли в работу.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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