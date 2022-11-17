46,6 тыс. автокредитов выдано в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2022 года составило 46,6 тыс. ед., снизившись на 13,2% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года – 53,6 тыс. ед.). Стоит отметить, что после пяти месяцев непрерывного роста выдача автокредитов снижается второй месяц подряд.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре их число сократилось еще существеннее – на 42,2% (в октябре 2021 года – 80,6 тыс. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 35,8% (в феврале 2022 года – 72,6 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2022 года выдано в:

Москве (2,67 тыс. ед.),

Московской обл. (2,59 тыс. ед.),

Республике Татарстан (2,29 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (2,23 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,20 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в октябре 2022 года сокращение темпов выдачи автокредитов было отмечено в большинстве регионов РФ. При этом самое серьезное снижение зафиксировано в:

Пермском крае (-30,3%),

Саратовской обл. (-26,1%),

Ханты-Мансийском АО (-23,2%),

Кировской обл. (-22,9%),

Удмуртской Республике (-20,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц сократился на 18,3% и 17,6% соответственно.

«После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент автокредитов постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако в сентябре – октябре выдача новых автокредитов несколько снизилась. Во многом такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку. Стоит отметить, что более существенному сокращению выдачи автокредитов препятствует реализация государственной программы льготного автокредитования, а также активно развивающийся рынок автокредитования на покупку подержанных автомобилей. При этом по-прежнему автокредиты выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».