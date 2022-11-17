Молоко четырех торговых марок Иркутской области претендует на российский Знак качества

Молоко четырёх торговых марок Иркутской области – «АО «Большееланское», «Домашенька», «Любимая чашка» и «Янта» – претендует на Государственный знак качества, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства.

Всероссийское исследование молочной продукции провела некоммерческая организация «Российская система качества». Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происходит по результатам веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в торговых точках страны, проверяется на соответствие существующим стандартам Российской системы качества.

Эксперты исследовали молоко жирностью 3,2% и выше.

Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве составляет 38% от всего молока, реализуемого в розницу на российском рынке. Лидерами исследования, кроме продукции Приангарья, стали еще 16 брендов.

Для реализации этой меры поддержки предприятиям региона из федерального и областного бюджета выделено 10 млн руб. Получателями данной субсидии в 2022 году запланирован прирост переработанного молока в объеме более 10 тыс. тонн.