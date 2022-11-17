РУСАЛ разработал новый алюминиевый сплав для космоса

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый алюминиевый сплав, предназначенный для аддитивных технологий. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Работа по созданию нового алюминиевого сплава была проведена специалистами Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Особенностью материала является его повышенная стойкость к нагреву. Так, коэффициент термического расширения разработки более чем в 1,5 раза ниже, чем у обычных алюминиевых сплавов и практически соответствует коэффициенту термического расширения сталей и никелевых сплавов.

Новый сплав крайне актуален для разработки элементов спутников и электроники, работающих в экстремальных условиях с сильными перепадами температур.

До сих пор детали из такого рода материалов изготавливали только механическим способом ввиду крайне низких показателей пластичности. Ученые же ИЛМиТа за счет оптимизации состава сплава смогли адаптировать материал для 3D-печати. Это позволило по готовой цифровой 3D-модели получать фактически полностью идентичную форму, тем самым снижая затраты и время производства.

Ранее из разработанного учеными РУСАЛа алюминиевого сплава на 3D-принтере был напечатан элемент для спутника «Ярило». Терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения был разработан в Сколковском институте науки и технологий, а затем произведен в центре аддитивных технологий ИЛМиТе.