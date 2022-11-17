20 СМИ планируют работать на фестивале «Энергия» в Иркутске

Аккредитацию на фестиваль, организованный в честь 20-летия российского холдинга Эн+, прошли 20 редакций. В их числе и федеральные издания, рассказали SIA.RU организаторы.

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. На фестивале будут работать как наиболее известные СМИ региона, так и представители федеральных редакций. В Сибэскпоцентре пройдут книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое.

Для участия в этих площадках уже зарегистрировались более 3000 иркутян, которые смогут пообщаться с прозаиком и литературоведом, автором романа «Лавр» Евгением Водолазкиным, основателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным, актрисами Юлией Меньшовой, Марией Мироновой и Аглаей Тарасовой, известным своими новеллами Денисом Драгунским и другие деятелями искусства.

Более того, организаторы решили обеспечить дополнительные места для зрителей на ряде встреч с гостями фестиваля, так как программа мероприятий в Сибэкспоцентре вызвала небывалый ажиотаж среди жителей Приангарья.

Кроме того, в Иркутском академическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

Вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации. На основной площадке – в Сибэкспоцентре – будет открыто шесть тематических секций. По первичной регистрации гостям доступны все активности фестиваля, кроме «Кинозала» и «Лектория». Чтобы посетить мероприятия этих зон, потребуется дополнительная регистрация.