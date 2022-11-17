Цифровые идеи для приближающихся зимних каникул от МегаФона

Оператор назвал места, где встретить наступающий праздник можно на «цифровой волне». В список попали локации, где оператор установил новые базовые станции, расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета.

По данным МегаФона, иркутяне начинают поздравлять друг друга уже с 25 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза. Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители области могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, с каким размахом в старинных особняках праздновали Рождество сибирские купцы, вдохновят на маршруте по историческим кварталам Иркутска. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на трамвае, добавив романтики в праздничную суету. В этом году МегаФон модернизировал сеть в городах и малых населенных пунктах Иркутской области – запустил новый слой LTE для дальнобойности сигнала и расширения покрытия. Это значит, что голосовые соединения и онлайн-серфинг будут стабильны в любых локациях и передвижениях даже в пиковые часы новогодней активности абонентов.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последние три месяца жители Иркутской области стали на 20% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Иркутской области медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 21,4 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla.

Паспорт, смартфон – в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у иркутян. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона, показывает, что в 2022 году большинство – 30% жителей, выезжавших из области, отправлялись в Москву и Санкт-Петербург. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус. В этом году величественную горную вершину страны захотели увидеть на 24% жителей Приангарья больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую «высотную» базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона – Байкала, МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

В этом году модернизация сети МегаФона прошла по всей территории области. В зону улучшений 4G попал Иркутск, города второго уровня – Ангарск, Братск, Шелехов, Усть-Илимск, а также более 75 посёлков, сёл и деревень. Большая работа проведена на Байкале, который ежегодно посещают более 1 млн российских туристов. При выборе любого формата абоненты точно смогут быть на связи с близкими и сделать праздник ярче с помощью цифровых сервисов.