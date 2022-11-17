Экс-чиновник мэрии Иркутска Виталий Барышников стал замом гендиректора ООО «Гранд Байкал»

Виталий Барышников, который ранее занимал пост советника мэра Иркутска, стал заместителем генерального директора ООО «Гранд Байкал», сообщается на сайте Регионального отделения партии «Единая Россия».

Скриншот с сайта регионального отделения партии "Единая Россия"

«В настоящее время Заместитель генерального директора ООО "Гранд Байкал"», – говорится в биографии.

Деятельность в администрации Иркутска Виталий Барышник начал с 2003 года, когда устроился в мэрию председателем комитета по молодежной политике. Также он занимал должности начальника Управления культуры администрации, заместителя мэра, работал в областном правительстве: был министром культуры и архивов Иркутской области.