Прокуроры помогли взыскать с работодателей Сибири 1,5 млрд рублей долга по зарплатам

Прокуроры регионов Сибири в 2022 году реализовали комплекс надзорных мероприятий, связанных с защитой трудовых прав граждан. Принятые меры способствовали погашению задолженности по заработной плате за 10 месяцев 2022 года в размере более 1,5 млрд рублей, сообщает прокуратура Приангарья.

Так, например, в Красноярском крае после вмешательства надзорного органа был полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками ООО «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей.

В Кузбассе из числа организаций-должников исключено ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» в связи с полным погашением долга по зарплате перед 115 работниками в сумме 6,2 млн рублей.

Кроме того, выплачены деньги работникам ООО «Подсосновский пивоваренный завод» – почти 2 млн рублей.

Надзорные мероприятия в данной сфере правоотношений продолжаются.