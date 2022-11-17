Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
3 тысячи иркутян, 20 СМИ зарегистрировались на фестиваль «Энергия» в Иркутске
«Иркутск – особенный город». Звёзды фестиваля «Энергия» – о предстоящей встрече с горожанами
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Все материалы сюжета

Прокуроры помогли взыскать с работодателей Сибири 1,5 млрд рублей долга по зарплатам

Прокуроры регионов Сибири в 2022 году реализовали комплекс надзорных мероприятий, связанных с защитой трудовых прав граждан. Принятые меры способствовали погашению задолженности по заработной плате за 10 месяцев 2022 года в размере более 1,5 млрд рублей, сообщает прокуратура Приангарья.

Так, например, в Красноярском крае после вмешательства надзорного органа был полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками ООО «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей.

В Кузбассе из числа организаций-должников исключено ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» в связи с полным погашением долга по зарплате перед 115 работниками в сумме 6,2 млн рублей.

Кроме того, выплачены деньги работникам ООО «Подсосновский пивоваренный завод» – почти 2 млн рублей.

Надзорные мероприятия в данной сфере правоотношений продолжаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В Совфеде предлагают заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
Цены на жилье в Китае падают, несмотря на поддержку строительной отрасли
Мировая экономика изменится в ближайшие три-четыре года – Дерипаска
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании