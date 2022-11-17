ВТБ провёл видеочат в Telegram «Борьба с мошенничеством в финансовой сфере: новые и старые угрозы»

С помощью Максима Семова, эксперта АТБ и волонтёра федеральной программы по финансовой грамотности, слушатели вебинара узнали, как защитить себя и свои сбережения от мошенников. Вебинар прошел в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su.

Спикер рассказал, как распознавать обман и противостоять мошенникам, разобрал практические кейсы с описаниями популярных приемов и уловок мошенников, алгоритмы поведения при общении с ними. Максим Семов уделил особое внимание финансовой безопасности пожилых людей. После выступления эксперт по традиции ответил на вопросы слушателей.

Вебинары в форматах аудио- и видеочатов в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение опытных банкиров по различным темам, интересным для широкой аудитории.