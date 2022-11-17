Сбер рассказал, в каких регионах самые большие скидки на вторичку

Аналитический центр Домклик изучил, как продавцы вторичной недвижимости снижали стоимость квартиры при заключении сделок в октябре 2022 года. Самыми уступчивыми оказались жители Республики Башкортостан, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края, самыми непреклонными — Челябинской и Свердловской областей и Красноярского края.

Разница в стоимости вторичной квартиры в объявлении и на сделке — величина торга — для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены данные за сентябрь 2022 года (обозначено голубым) и актуальные данные на конец октября (обозначено зелёным). Данные отсортированы по величине торга в октябре 2022 года.

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Параметр отражает, насколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.

Среди регионов — лидеров по количеству ипотечных сделок по-прежнему наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости предлагаются продавцами из Республики Башкортостан (2,1%), Тюменской области и Краснодарского края (по 2%). Что касается последнего, резкое увеличение величины скидки за месяц (в сентябре — 1,5%), по всей видимости, вызвано окончанием летнего сезона и снижением интереса к недвижимости в курортных регионах.

В Москве сбить цену на квартиру можно в среднем на 1,3%. Продавцы уменьшают стоимость объекта в период размещения объявления, однако в процессе закрытия сделки добиться снижения цены сложно, отмечают аналитики.

Минимальные скидки, как и в сентябре, покупателям предлагают в Челябинской (0,4%) и Свердловской (0,6%) областях и в Красноярском крае (0,8%). Стоимость квадратного метра в этих регионах также не снижается.