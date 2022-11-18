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Банк «Открытие» вводит бесплатный лимит дебетовых карт

С 1 декабря банк «Открытие» вводит бесплатный лимит дебетовых карт. Изменения не коснутся держателей зарплатных и кредитных карт, а также клиентов Премиум и Private.

Лимит бесплатных карт с 1 декабря для клиентов массового сегмента и со статусом «Плюс» составит 3 дебетовые карты. За каждую карту сверх этого лимита, включая виртуальные и дополнительные, будет взиматься комиссия в размере 99 рублей в месяц.

У клиентов Премиум и Private может быть любое количество бесплатных дебетовых карт.

Комиссия не распространяется на зарплатные, кредитные карты, дебетовые карты «Аэрофлот» и «Лукойл», а также на заблокированные карты.

Невостребованные карты (сверх бесплатного лимита дебетовых карт) можно закрыть в любом из доступных каналов — мобильном приложении, интернет-банке, чате, контакт-центре или в офисе банка.

Подробнее о лимите дебетовых карт можно узнать в специальном разделе на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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