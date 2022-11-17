Борис Листов рассказал о «Правовом обеспечении продовольственной независимости России»

В Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания по теме: «Правовое обеспечение продовольственной независимости России», в которых приняли участие депутаты, сенаторы, представители правительства, организаций агропромышленного комплекса, общественные деятели и представители фермерских хозяйств.



В своем выступлении Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что работа банка неразрывно связана с реализацией государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и малого бизнеса на селе, повышению привлекательности сельских территорий для жизни и работы.



«За 22 года было инвестировано в развитие отрасли более 13 трлн. рублей. В этот непростой для всех нас год удалось увеличить меры финансовой поддержки агропромышленного комплекса на 6,5 % по сравнению с 2021 годом, что составляет более 2 трлн. рублей» - отметил Борис Листов. – «В частности, более 613 млрд. рублей было направлено на поддержку сезонных работ, в большинстве регионов доля Банка в их финансировании превысила 90%».



Современная аграрная политика не ограничивается решением задач развития сельскохозяйственного производства, а охватывает широкий спектр вопросов, и в первую очередь, социально-экономического развития сельских территорий. Для улучшения качества жизни сельского населения, привлечения молодежи в реальный сектор экономики Россельхозбанк участвует в создании комфортной среды проживания на селе. Только в этом году более 77 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, отметил в своем докладе председатель правления Банка.



Благодаря реализации политики импортозамещения российским аграриям удалось обеспечить необходимые объёмы производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и создать задел для развития экспортных поставок, в том числе в страны Ближнего Востока. В портфеле Банка много разных уникальным проектов, один из которых – крупнейший комплекс по переработке баранины в Карачаево-Черкессии, мощность завода составляет 25 тыс. тонн в год. «Благодаря реализация данного проекта в регионе появятся новые рабочие места, местные фермеры будут обеспечены твердыми заказами на ближайшие годы, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет, а внутрироссийский рынок насытится качественной и недорогой продовольственной продукцией», - сообщил Борис Листов.



Без современных цифровых технологий сегодня невозможно представить ни одну динамично развивающуюся отрасль экономики. Россельхозбанк предлагает целый ряд современных решений в интересах агросектора.



«Мы стали первопроходцами в сфере цифровизации аграрной отрасли, запустив экосистему для АПК «Своё», включающую ряд цифровых сервисов и платформ абсолютно бесплатных для фермеров. Сегодня она насчитывает более 3 млн. пользователей», - рассказал Борис Листов. Внедрение современных цифровых технологий делает возможным и доступным для жителей страны купить без посредников и наценок качественные продукты питания, а фермерским хозяйствам - дополнительные возможности по сбыту продукции.Кроме того, Председатель Правления Россельхозбанка отметил высокую значимость аграрного образования, в частности, успешно реализуются стипендиальные программы, кампусные проекты, система летних стажировок, поддерживаются научные разработки и исследования. В этом году создана программа «Агролидеры России» для создания кадрового резерва АПК.В завершение своего выступления Борис Листов подтвердил готовность Россельхозбанка к поддержке динамичного развития отечественного агропромышленного комплекса, в целях достижения продовольственной независимости нашей страны.