В большинстве российских городов новостройки дороже готового жилья

Аналитики Циан сравнили цены на первичном и вторичном рынках крупнейших городов России и выяснили, какую недвижимость сейчас выгоднее покупать в каждой локации. В последние месяцы ситуация кардинально не изменилась - по-прежнему в большинстве городов новостройки дороже готового жилья.

С начала года цены на первичном рынке в большинстве локаций увеличились сильнее, чем на вторичном (в среднем +13% против +7%). Наибольший разрыв в цене между “первичкой” и “вторичкой” в Астрахани (“квадрат” в новостройках на 58% дороже, чем в готовом жилье) и Сочи (35%). Также значительно выше по цене “первичка” в Казани (28%), Перми (26%), Томске (25%), Набережных Челнах (24%). При этом в России нет ни одного города-миллионника, где “квадрат” на вторичном рынке был бы дороже, чем на первичном.

С мая цены и на первичном, и на вторичном рынках стагнируют. Объявление мобилизации практически не сказалось на динамике цен – в октябре и начале ноября на рынках сохраняются те же тренды, которые сложились к сентябрю – стагнация с чуть более выраженным ростом в новостройках.

Сочи – единственный город, где с начала годы цены сократились и на “первичке”, и на “вторичке”. Отрицательная динамика в новостройках также отмечена в Оренбурге и Омске.

При покупке жилья в ипотеку квартира на первичном рынке становится выгоднее, чем на вторичном за счет разницы ставок.