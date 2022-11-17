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Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mercedes-Benz и Nissan в Братске

Авария произошла в Центральном районе города Братска Иркутской области – столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился сегодня. Предварительно установлено, что около 08:20 на 227-ом километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» 24-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Mercedes-Benz.

«В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и обратились за медицинской помощью 71-летняя пассажирка "европейца", водитель и 49-летняя пассажирка японского внедорожника», – рассказали в Госавтоинспекции.

По факту автоаварии проводится административное расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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