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Антивандальную обработку для защиты от надписей начали тестировать в Иркутске

Пробную обработку антивандальными материалами провели в центральной части Иркутска – специальный состав нанесли на остановку общественного транспорта «Филармония», сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы выбрали этот павильон, потому что надписи здесь оставляют чаще, чем на других остановках общественного транспорта. Через неделю оценим эффективность антивандального покрытия. Если состав действительно работает, то на обработанную поверхность невозможно будет наклеить объявления, оставить рисунок или надпись», – рассказала заместитель начальника отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ Правобережного округа Иркутска Юлия Мамонтова.

Предварительно плоскости очистили от загрязнения. Специалисты протестировали средство на разных поверхностях: на металлической опоре, информационном стенде, фасаде жилого дома, а также на ограждении фонтана, выполненного из натурального камня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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