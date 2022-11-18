Игорь Кобзев занял первое место среди губернаторов Сибири в рейтинге Медиалогии

В Сибирском ФО лидерами рейтинга Медиалогии в октябре стали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Омской области Александр Бурков.

Всплеск цитируемости вызвали сообщения губернатор о падении Су-30 в Иркутске, сильном землетрясении и проведении частичной мобилизации: встреч с призывниками, учреждение единовременных выплат.

Пострадавшим во время падения самолета Су-30 в Иркутске планируется выплатить компенсацию за утраченное имущество, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в главном управлении МЧС по региону развернут оперативный штаб в связи с землетрясением. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с призванными на военную службу в Новосибирском высшем военном училище. Помимо этого, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил обнулить налог на прибыль для производственных кластеров.