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Российские производители начали выпускать аналоги IКЕА

Стартовали продажи наборов мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея», аналога коллекции IKEA «Хемнес». Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Число подобных коллекций будет расти – как и в IКЕА, их можно купить и самостоятельно собрать.

Эксперты отметили, что пока рано говорить о возможной полноценной замене шведского производителя, поскольку он продавал не только мебель и товары для дома, а целую философию. Но со временем это получится, ведь отечественные компании уже давно научились делать мебель, которая не уступает по качеству европейским аналогам, подчеркнули специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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