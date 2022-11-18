5-8 тыс. человек потенциально могут стать обманутыми покупателями недвижимости в РФ

Прежде всего это владельцы апартаментов и самостроев. Прогнозом поделились с «Известиями» в общественном совете при Минстрое.

По данным Госдумы, на конец октября в России в активной фазе реализации находятся 6273 строительных проекта, и в 5563 случаях средства граждан привлекаются с использованием эскроу-счетов (по данным портала наш.дом.рф, эскроу-счета используются в 89% случаев).

По данным мониторинга Фонда развития территорий, в настоящий момент в зоне риска находятся дольщики 195 жилых объектов в 43 регионах РФ. Причины самые разные, но главное то, что на рынке всё еще остаются застройщики, которые используют непрозрачные схемы при реализации проектов. Даже на московском рынке тому есть конкретные примеры.

– Так, в двух московских проектах группы компаний Seven Suns Development – «Светлый мир «В стремлении к свету...» (ул. Илимская, вл. 3/5) и «Светлый мир «Сказочный лес...» (ул. Лосиноостровская, вл. 45) – недвижимость реализуется по «серым» схемам, – сказали «Известиям» в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. – Традиционное взаимодействие с банком, когда для застройщика открывается кредитная линия, в этих случаях не соблюдается.

Схема упомянутого участника рынка, по сообщению пресс-службы Москомстройинвеста, выглядит следующим образом: застройщиком по договору долевого участия (ДДУ) продается значительная доля реализуемой площади проекта по заниженной цене («В стремлении к свету...» – 100% площади, «Сказочный лес...» – 30%). «Далее аффилированное юрлицо уступает права ДДУ гражданам по цене в 3–4 и более раз выше цены ДДУ. В итоге права граждан защищены только в размере денежных средств на эскроу-счете, что существенно меньше фактически внесенной суммы», – отметили в Москомстройинвесте.