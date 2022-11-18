Продажи новостроек в Москве упали на 50%

В октябре спрос на новое столичное жилье упал на 54% – до 4,6 тыс. договоров долевого участия, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные Росреестра.

Всего за десять месяцев ведомство зарегистрировало 70,1 тысячи ДДУ на рынке жилья – на 11% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. С учетом нежилого сектора зафиксировано 101,8 тысячи ДДУ. Падение к аналогичному периоду прошлого года составило 11,5%.

«Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант «здесь и сейчас», предложение и ценовой диапазон на вторичном рынке к этому располагают», – отмечается в пресс-релизе управления.