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Загородные дома на Байкальском тракте по 57 тысяч рублей за квадратный метр

Как сообщили SIA.RU в MetaEstate, до 31 декабря приобрести загородный дом в коттеджном поселке премиум-класса «Кандинский», который строится на берегу залива на 34 км Байкальского тракта, можно по цене 57 тыс. руб. за квадратный метр. 

<p>Проекты домов в поселке "Кандинский". Предоставлены компанией.</p>

Проекты домов в поселке "Кандинский". Предоставлены компанией.

– В 2018 году в поселке «Патроны Парк» можно было построить дом за 5 000 000 рублей, –  вспоминает руководитель проекта Дмитрий Кузнецов. –  И некоторое успели!  Сегодня минимальная цена в поселке 16 700 000 рублей, а в среднем – от 20 000 000 рублей. Выгода более, чем очевидна. Сейчас в «Кандинском» есть возможность построить дом площадью 90 кв м всего за 5 130 000 рублей – хотите для жизни, хотите для инвестиций.

По цене 57 тыс руб за кв м можно заказать барнхаусы площадью 90, 100 или 120 кв м, уточнили в компании.  

Кстати, как сообщалось ранее, в  «Кандинском» строят первую улицу - 14 из 20 домов находятся уже на этапе строительства кровли. Подробности о новом поселке Дмитрий Кузнецов рассказал в эксклюзивном интервью Газете Дело

 

   

(3952) 72-01-01. metaestate.ru
г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, 3 этаж, оф. 7


<p>Проекты домов в поселке "Кандинский". Предоставлены компанией.</p> <p>Проекты домов в поселке "Кандинский". Предоставлены компанией.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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