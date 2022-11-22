Загородные дома на Байкальском тракте по 57 тысяч рублей за квадратный метр

Как сообщили SIA.RU в MetaEstate, до 31 декабря приобрести загородный дом в коттеджном поселке премиум-класса «Кандинский», который строится на берегу залива на 34 км Байкальского тракта, можно по цене 57 тыс. руб. за квадратный метр.

Проекты домов в поселке "Кандинский". Предоставлены компанией.

– В 2018 году в поселке «Патроны Парк» можно было построить дом за 5 000 000 рублей, – вспоминает руководитель проекта Дмитрий Кузнецов. – И некоторое успели! Сегодня минимальная цена в поселке 16 700 000 рублей, а в среднем – от 20 000 000 рублей. Выгода более, чем очевидна. Сейчас в «Кандинском» есть возможность построить дом площадью 90 кв м всего за 5 130 000 рублей – хотите для жизни, хотите для инвестиций.

По цене 57 тыс руб за кв м можно заказать барнхаусы площадью 90, 100 или 120 кв м, уточнили в компании.

Кстати, как сообщалось ранее, в «Кандинском» строят первую улицу - 14 из 20 домов находятся уже на этапе строительства кровли. Подробности о новом поселке Дмитрий Кузнецов рассказал в эксклюзивном интервью Газете Дело.

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